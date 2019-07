Tödlicher Bergunfall in Bayern

50-Jähriger stürzt 150 Meter in die Tiefe

Schwierige Leichenbergung

Unglück auf der Zugspitze - Mann stürzt in die Tiefe und stirbt: In Garmisch-Partenkirchen (Oberbayern) hat sich am Dienstagvormittag (2. Juli 2019) ein tödlicher Unfall in den Bergen ereignet. Informationen der Polizei zu folge, kam dabei ein 50-jähriger Bergsteiger ums Leben.

Zugspitze: Mann verliert Halt auf Schneefeld

Der Mann war mit seinem Schwager auf einer Wanderung in Richtung des Zugspitzgipfels: Auf einem "Altschneefeld" verlor der 50-Jährige den Halt und stürzte circa 150 Meter in die Tiefe. Dabei wurde er tödlich am Kopf verletzt. Sein Schwager alarmierte sofort die Bergwacht. Jegliche Hilfe kam jedoch zu spät - die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Mann stirbt auf Zugspitze: Bergung gestaltet sich schwierig

Die Bergung der Leiche gestaltete sich schwierig: Das unwegsame Gelände sowie die Wetterlage in den Bergen erschwerten den Hubschraubereinsatz der Bergwacht. Die Leiche konnte erst am Mittwoch (3. Juni 2019) aufwendig zum Zugspitzplatt abgeseilt werden.

