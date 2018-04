Fulda: Polizei erschießt Bäckerei-Randalierer - was war passiert?

Polizei erschießt Randalierer in Fulda: In den Morgenstunden des Freitags (13. April 2018) hat die Polizei in Fulda (Hessen) einen Mann erschossen. Der Getötete hatte zuvor gegen 4.20 Uhr in der Früh bei einer Bäckerei randaliert. Wie die "hessenschau" berichtet, hatte der Mann zuvor einen Mann in der Bäckerei schwer verletzt und mehrere Menschen angegriffen.



Als Beamte eintrafen, um die Situation zu beruhigen, ging er mit Steinen und einem Schlagstock auf die Polizisten los. Dabei machte einer der Einsatzkräfte Gebrauch von seiner Schusswaffe.



Der Mann wurde tödlich verletzt. Das hessische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Fulda haben die Ermittlungen übernommen.