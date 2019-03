Fulda/Hessen: Mann (62) droht seine Familie zu erschießen - SEK-Einsatz in Fulda

SEK-Einsatz in Fulda am Donnerstagabend: In den Abendstunden des Donnerstags (7. März 2019) ist es zu einem großangelegten Polizeieinsatz im hessischen Fulda gekommen. Laut Informationen der Behörden, bedrohte ein 62-Jähriger gegen 18.30 Uhr damit seine Familie zu erschießen. Angehörige alarmierten die Polizei in Fulda.

Fulda: SEK nimmt 62-jährigen Betrunkenen fest

Rettungswagen und Einsatzkräfte der Polizei eilten zur Familie. Zwischenzeitlich gelang es den Familienmitgliedern aus dem Wohnhaus zu flüchten. Ersten Erkenntnissen der Polizei zu folge, war der Mann (62) in Besitz eines Waffenscheins.

Das Gebiet wurde weiträumig abgeriegelt - das SEK (Sondereinsatzkommando) rückte an. Die Einsatzkräfte des SEK konnten den Mann schließlich widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde niemand. Derzeit ist der Hintergrund des Vorfalls noch unklar. Die Ermittlungen der örtlichen Polizei dauern derweil noch an. tu

