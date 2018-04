Frontal-Crash bei Görlitz: Frau (74) rast in Gegenverkehr - was war passiert?

Crash bei Görlitz - Frau schwer verletzt: Eine 74-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 156 in Uhyst (Kreis Görlitz) schwer verletzt worden. In einer Rechtskurve geriet sie in den Gegenverkehr, streifte mit ihrem Wagen zunächst ein entgegenkommendes Auto und stieß dann frontal mit einem Kleintransporter zusammen, wie die Polizei am Donnerstag (12. April 2018) mitteilte. Dessen 56-jähriger Fahrer erlitt leichte Verletzungen.