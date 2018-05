Frontal-Crash auf B54: Frau (38) rast in Gegenverkehr - 5 Menschen und ein Hund schwer verletzt

Schwerer Frontal-Crash in Nordrhein-Westfalen:

Bei Werne (Kreis Unna) rasten zwei Autos frontal ineinander.

Dabei wurden fünf Menschen schwer verletzt.



Am Dienstagabend (22.Mai 2018) ist es gegen 20.30 Uhr zwischen Herbern (Kreis Coesfeld) und Werne (Kreis Unna) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden fünf Menschen schwer verletzt - darunter drei Kinder.



Was war passiert?

Dutzende Rettungskräfte, darunter Rettungs- und Notarztwagen sowie drei Rettungshubschrauber eilten zur Unfallstelle auf der B54. Eine 38-jährige Autofahrerin aus Ascheberg kam in einer langen Rechtskurve aus bisher noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Dies berichtet die örtliche Polizei. Auf der Rückbank saßen ihre einjährigen sowie siebenjährigen Töchter.



Ihr Wagen raste in einen Wagen, den ein 51-Jähriger steuerte. Wie die Behörden berichten, kam es wohl zum fatalen Crash, weil beide Beteiligten im gleichen Moment ausweichen wollten und so ineinander krachten.



Hund beißt zu

Das einjährige Baby musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Es kam anschließend per Rettungshubschrauber in die Notaufnahme eines umliegenden Krankenhauses. Ihre siebenjährige Schwester sowie ihre Mutter wurden ebenfalls schwer verletzt ins Klinikum gebracht.



Der 51-Jährige und seine 15-jährige Tochter erlitten derweil ähnlich schwere Verletzungen. Zusätzlich wurde ein Hund schwer verletzt, den die Tochter noch aus dem zerbeulten Wagen rettete. Laut Medienberichten, biss der völlig verunsicherte Hund dabei zu.



Die Bundesstraße 54 war noch bis in die späten Abendstunden gesperrt. Ein Gutachter der Staatsanwaltschaft Münster untersuchten in Kooperation mit den Behörden den Fall vor Ort.