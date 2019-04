Frau drängelt sich vor - Situation im Supermarkt eskaliert: In den Abendstunden des Mittwochs (10. April 2019) ist es in einem Supermarkt bei Friedberg (Hessen) zu einer Auseinandersetzung gekommen. Laut Informationen der örtlichen Polizei drängelte sich dabei eine 32-jährige Frau in der Schlange vor.

Attacke an Wursttheke: Mann hält Frau fest

Dabei geriet die 32-Jährige mit einer 35-Jährigen in einen Streit: Zunächst blieb es bei einer verbalen Auseinandersetzung, die schließlich körperlich wurde. Ein bisher unbekannter Mann schritt dabei ein und hielt die 35-Jährige fest: Dabei soll die 32-Jährige sie attackiert haben.

Bevor die alarmierte Polizei eintraf, ergriff der Mann die Flucht: Die Beamten beschrieben ihn als 175 cm groß, schlank, mit kurzen Haaren und einem schwarz-gelben Pullover mit Tigerkopf auf der Brust. Zudem soll der Mann ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung: Hinweise werden unter 06031 601 0 entgegen genommen.

Video: Notruf richtig absetzen