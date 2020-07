Freudenberg vor 1 Stunde

Tierquälerei

Tierquäler schlitzt Pferd in Stall auf - Tierarzt erlöst Stute von ihrem Leid

Ein Tierquäler hat in der Nacht auf Dienstag ein Pferd in einem Stall misshandelt. Der Unbekannte schlitzte das Tier an mehreren Stellen auf. Ein Tierarzt erlöste die schwer verletzte Stute schließlich von ihrem Leid.