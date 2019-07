Die Behörden fahnden europaweit nach dem Häftling, der nach einem Freigang nicht in ein Gefängnis in Freiburg (Baden-Württemberg) zurückgekehrt ist. Gegen den Mann liege ein europäischer Haftbefehl vor, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Damit bittet ein EU-Staat andere Mitgliedstaaten darum, einen Gesuchten festzunehmen und auszuliefern.

Verurteilter Mörder auf Flucht: Europaweite Fahndung eingeleitet

Der 57-jährige verurteilte Mörder ist seit mehr als einer Woche auf der Flucht. Eine heiße Spur gebe es derzeit nicht, sagte der Sprecher. Auch seien bislang nur wenige Hiweise eingegangen, diese hätten die Ermittler nicht weitergebracht.

Der 57-Jährige verbüßte seit mehr als 20 Jahren eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge. Der Mann sei laut Polizei zuletzt als Freigänger zu einer Tätigkeit in einem Betrieb außerhalb der JVA zugelassen gewesen. Laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) hätte er seine Entlassung in diesem Jahr beantragen können. Die Polizei Baden-Württemberg bescheinigt ihm einen "Strafvollzug ohne Beanstandungen".

Nach Angaben der Ermittler hatte der Mann im November 1996 eine Boutique in Bad Saulgau bei Sigmaringen überfallen, um an Bargeld zu kommen. Dabei erstach er eine Verkäuferin. 1997 sprach ihn das Landgericht Ravensburg schuldig.

