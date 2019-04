Frau von drei Kindern sexuell belästigt und geschlagen

Am Donnerstag hat eine 18-jährige junge Frau an einem Bahnhof in Nordrhein-Westfalen auf einen Zug gewartet. Währenddessen wurde sie von drei Kindern aus Dortmund angesprochen und belästigt.

Die Frau entfernte sich von den Kindern und sagte ihnen, dass man sie in Ruhe lassen soll. Als in dem Moment der Zug einfuhr, ging die 18-Jährige hinein und setzte sich. Die 11-, 12- und 13-jährigen Jungen stiegen ebenfalls ein und setzten sich zu der Frau. Plötzlich griff ihr einer der Jungen an die Brust. Als sie aufstand, um wegzugehen fasste ihr ein weiterer ans Gesäß.

Frau wehrt sich mit Ohrfeige

Wie die Polizei Unna mitteilt, verpasste die 18-Jährige dem 13-Jährigen eine Ohrfeige. Die Kinder schubsten sie daraufhin zu Boden, schlugen und traten sie. Ein anwesender Zeuge ging dazwischen und trennte die Jungen von der Frau.

Bis zum Eintreffen der Polizei wurden die Kinder im Zug festgehalten. Sie wurden im Anschluss zur Polizeiwache gebracht und dem Jugendamt übergeben, da die Eltern nicht erreicht werden konnten. Die Frau wurde nach eigenen Angaben nicht verletzt.

Lesen Sie auch: Blutverschmiertes Treppenhaus und verletzte Polizisten in Oberfranken - Beamte fesseln Randalierer.