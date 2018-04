Frau (52) zieht lebenserhaltende Schläuche bei Ehemann: Ist das Mord?

Frau schaltet Beatmungsgerät ihres Mannes aus: In Wien (Österreich) soll eine 52-Jährige das Beatmungsgerät ihres 70-jährigen Mannes ausgeschaltet haben. Der Mann lag mit Nierenversagen im Krankenhaus. Er hatte wohl nur noch wenige Stunden zu leben. Nun wird gegen die Frau wegen Mordes ermittelt. Dies berichtet der "ORF" und zahlreiche österreichische Lokalmedien.



Frau war zum Tatzeitpunkt betrunken

Er war Anfang April in die Wiener Klinik eingeliefert worden. Bei einer Nierentransplantation kam es jedoch zu Komplikationen. Sein gesundheitlicher Zustand verschlechterte sich drastisch und er musste an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden. Die behandelnden Ärzte riefen am Donnerstag (6. April 2018) seine Frau an, dass sie sich noch von ihm verabschieden könne. Im Patientenzimmer bleib sie mit ihrem Mann alleine. Dort schaltete sie die Beatmungsgeräte aus und verließ anschließend das Krankenhaus.



Sie wurde noch am selben Abend festgenommen. Das Internetportal "Nachrichten.at" berichtet, dass sich nach aktuellen Ermittlungsstand der Behörden keine weitere Person im Behandlungszimmer aufgehalten habe. Vermutlich habe die Frau ihren Lebensgefährten von seinen Qualen erlösen wollen.



Die Frau war zum Tatzeitpunkt betrunken. Mittlerweile befindet sie sich auf freiem Fuß. Sie und ihr Lebensgefährte sollen über Jahre hinweg ein Paar gewesen sein.