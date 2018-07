Frankfurt Westend: Mädchen (8) stürzt aus Fenster im 2. Stock - und stirbt im Krankenhaus

Achtjähriges Mädchen stürzt aus Fenster und stirbt an schweren Verletzungen:

Ein acht Jahre altes Mädchen ist bereits am Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr in Frankfurt am Main aus einem Fenster eines Mehrfamilienhaus gestürzt. Das Mädchen erlag am Montag seinen schweren Verletzungen und starb im Krankenhaus.Das Unglück hatte sich im Frankfurter Westend in der Platenstraße ereignet. Das Kind war laut Polizei beim Spielen aus dem Fenster im zweiten Obergeschoss gefallen. Mit schweren Verletzungen kam die Achtjährige in ein Krankenhaus. Dort verstarb das Kind aufgrund seiner schweren Verletzungen am Montag.Die Polizei geht von einem Unfallgeschehen aus und hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.