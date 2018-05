Frankfurt: Starker Marihuanageruch auf Straße - Indoor-Plantage entdeckt

Marihuana-Plantage in Frankfurt entdeckt:



Wohnung nur angemietet, um anzubauen



Die Polizei hat in einem Wohnhaus im Frankfurter Stadtteil Rödelheim eine Indoorplantage entdeckt. Dort wurde rund 41 Marihuana-Pflanzen angebaut. Auf das Gebäude im Hausener Weg wurden die Beamten aufmerksam, da auf der Straße ein starker Marihuanageruch wahrnehmbar war.Bemerkt wurde dieser Geruch am Donnerstagmorgen (24. Mai 2018) gegen 2.15 Uhr. Die Beamten verschafften sich Zutritt zum Mehrfamilienhaus und kontrollierten den Stromzähler. Dabei fiel auf, dass sich der Zähler einer bestimmten Wohnung fast fünfmal so schnell drehte wie der der restlichen Wohnungen. Daraufhin wurde auf Drängen der Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung veranlasst. Dies berichtet die " Frankfurter Rundschau ".Bei der Wohnungsdurchsuchung öffnete Niemand die Tür, so dass diese aufgebrochen werden musste. Dort wurden 41 Pflanzen, die kurz vor der Ernte standen, gefunden. Das Marihuana und das dortige Equipment wurden beschlagnahmt.Ersten Ermittlungen zu Folge gehört die Wohnung einem 27-Jährigen. Er soll dort aber nicht gewohnt, sondern nur die Indoor-Plantage betrieben haben.