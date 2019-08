Geplanter Diebstahl in Frankfurter Juwelier misslingt

Täter verschluckt daraufhin sein Diebesgut

Schmerzen und Atemnot sind die Folge

Ein ertappter Dieb hat in einem Juweliergeschäft in der Frankfurter Innenstadt einen wertvollen Ring verschluckt. Dies habe dem 55-Jährigen Probleme bereitet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Ring blieb in der Speiseröhre stecken, dort sorgte er für Schmerzen und Atemnot.

In einem Krankenhaus holten Ärzte schließlich den Ring heraus. Der Dieb hatte am Dienstagmittag in dem Geschäft das mehrere Tausend Euro teure Schmuckstück stehlen wollen. Als er erwischt wurde, steckte der obdachlose Mann sich den Ring in den Mund und verschluckte ihn.

Bei diesem Fall lief es etwas anders: Polizei schenkt Kindern mutmaßliches Diebesgut

Weil die Eigentümer des Diebesgutes nicht ausgemacht werden konnten und es sich dabei um 15 Tüten randvoll mit Süßigkeiten handelt, hat die Polizei großes Herz bewiesen. Die Beamten spendeten die etwa 100 Kilo Süßkram an ein Kinderheim in Passau.