Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein Lkw-Fahrer am Montagabend auf der A5 bei Frankfurt am Main. Nun ermittelt die Polizei laut eigenen Angaben wegen eines versuchten Tötungsdelikts, Unfallflucht, Widerstand gegen Polizeibeamte und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Erst vor knapp einer Woche hatte ein Autofahrer in Erlangen bei der Flucht vor der Polizei beinahe eine Mutter und ihr Kind überfahren.

Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte, war der Lastwagen mit Anhänger am späten Montagabend auf Höhe des Frankfurter Westkreuzes aufgefallen: Am Autobahnkreuz Frankfurt fuhr er gegen die Mittelleitplanke, beschädigte diese und fuhr anschließend sehr langsam auf der linken Spur weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Lkw-Fahrer greift Polizisten an und rammt Polizeiauto

Als es einem Streifenwagen schließlich gelang, den Fahrer mitten auf der Autobahn zu stoppen, eskalierte die Lage noch weiter: Statt das Fahrzeug zu verlassen, trat der 50-jährige Fahrer in Richtung des Gesichtes eines 41-jährigen Beamten. Diesem gelang es den Tritten auszuweichen, währenddessen zog der Fahrer die Tür zu und fuhr nach links auf dem Polizeibeamten zu. Dieser konnte sich gerade noch mit einem Sprung über die Mittelleitplanke retten.

Danach fuhr der 50-Jährige gegen die Betonleitplanke und flüchtete erneut. Dabei schob er den unbesetzten Streifenwagen etwa 50 Meter vor sich her. Glücklicherweise wurde weder der 41-Jährige, noch seine Kollegin, die sich ebenfalls außerhalb des Streifenwagens befand, verletzt.

Lkw-Fahrer rammt auf Flucht mehrmals Leitplanke

Daraufhin sei die A5 in Richtung Norden voll gesperrt worden. Mehrere Streifenwagen hätten den Lastwagen verfolgt. Der Fahrer habe aber auch weitere Anhaltezeichen missachtet und sei auf der Flucht mehrfach mit der Mittelleitplanke kollidiert. Nach etwa 1,5 Kilometern krachte der Lkw kurz hinter dem Bad Homburger Kreuz ein weiteres Mal so gegen die Leitplanke, dass die Polizei ihn habe stoppen können. Der Fahrer sei festgenommen worden. Hierbei leistete er erneut Widerstand, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog.

Warum der Mann nicht anhielt, steht laut Polizeisprecher nicht fest. Hinweise auf Alkohol oder Drogen haben sich bisher nicht ergeben. An den beteiligten Fahrzeugen und den Leitplanken entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.rowa/mit dpa