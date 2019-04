Frankfurt/Hessen: Nach Schussgeräusch - Polizei stoppt Hochzeitskorso mit 50 Autos

Hochzeitskonvoi löst Polizeieinsatz aus: Ein Hochzeitskorso aus rund 50 Fahrzeugen hat am Sonntag, 07.04.2019, in Frankfurt am Main (Hessen) die Polizei auf den Plan gerufen.

Hochzeitskorso aus 50 Fahrzeugen: Zeuge hört Schuss und alarmiert Polizei

Wie die Polizei Frankfurt mitteilt, hatte ein Zeuge gegen 13.30 Uhr die Polizei alarmiert. Auf der Hanauer Landstraße würde es aufgrund eines großen Hochzeitskonvois zu Verkehrsbehinderungen kommen. Zudem habe er ein Schussgeräusch wahrgenommen. Immer führen Hochzeitskorsos zu Polizeieinsätzen. Vor kurzem blockierte eine Gesellschaft in Baden-Württemberg die Autobahn, um den Stau zu filmen.In NRW waren Fotos der Grund einer Autobahn-Blockade durch Hochzeitsautos.

Die alarmierte Polizei hielt die rund 50 Fahrzeuge schließlich im Bereich der Carl-Benz-Straße, Ecke Dieburger Straße an. Die Weiterfahrt wurde erst einmal untersagt. Aufgrund der Schussgeräusche durchsuchten die Beamten Fahrzeuge des Konvois.

Eine Schreckschusspistole oder gar eine Schusswaffe wurde allerdings nicht gefunden, so der Polizeibericht. Nach der Durchsuchung durfte die Hochzeitsgesellschaft ihre Fahrt fortsetzen.

