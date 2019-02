Mann (19) sticht Opfer nieder: Im hessischen Frankfurt ist es Mitte Februar zu einer blutigen Messerattacke gekommen. Am Samstag (16. Februar 2019) kam es laut Informationen der Frankfurter Polizei zu einer Auseinandersetzung, an der acht Personen beteiligt waren. Der Vorfall ereignete sich gegen 05.45 Uhr am Morgen in der Kaiserhofstraße, nahe der Frankfurter Börse.

Frankfurt: 22-Jähriger wird niedergestochen - Täter stellt sich der Polizei

Bei der Auseinandersetzung wurde ein 22-Jähriger schwer verletzt. Ein 19-Jähriger stach mehrmals mit einem Messer auf ihn ein. Er wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Notruf richtig absetzen

Kurz nach der Tat, gegen 06.15 Uhr meldete sich der 19-jährige Messerstecher bei der Polizei. Laut Polizei, gab der junge Mann zu, in der Kaiserhofstraße jemanden mit einem Messer verletzt zu haben. Am Telefon bat er die Polizisten um seine Festnahme. Kurze Zeit später wurde er durch die Ermittler festgenommen.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter 069-75551199 entgegen genommen.

Messerstecherei in Frankfurt: So leisten Sie erste Hilfe