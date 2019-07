Fliegerbombe wird in Frankfurt entschärft

Evakuierung am Sonntag

Polizei veröffentlicht Details im Vorfeld

Bombenentschärfung in Frankfurt: Was Sie wissen müssen

Fliegerbombe in Frankfurt: Am Sonntagmorgen (7. Juli 2019) wird im hessischen Frankfurt eine Bombe entschärft. Die 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem zweiten Weltkrieg befindet sich im Bereich Eytelweinstraße/Mayfahrtstraße am Main-Ostend. Der US-Sprenkörper wurde vor rund zehn Tagen bei Bauarbeiten gefunden. Die Maßnahmen rund um die Entschärfung beschäftigen das Evakuierungsgebiet den kompletten Sonntag. Informationen der Stadt Frankfurt zu folge, beginnen die Behörden gegen 8 Uhr am Morgen damit, eine Sperrzone einzurichten. Den Planungen nach, wird diese Zone einen Radius von bis zu einem Kilometer haben.

Entschärfung: Das ist die Frankfurter Bombe

Die Behörden gehen davon aus, dass sich die Lage gegen 18 Uhr wieder entspannt.

Informationen der Deutschen Presse-Agentur zu folge hat die Fliegerbombe zwei mechanische Zünder an Kopf und Heck. Der Sprengstoffanteil der Bombe beträgt 145 Kilogramm. Laut Kampfmittelräumdienst ist dieser Anteil niedriger als bei anderen Fliegerbomben: Jedoch enthält der Sprengkörper einen vergleichsweise hohen Anteil an gefährlichen Splittern im Inneren. Experten wollen eine sogenannte Wasserstrahl-Schneideanlage verwenden, um die Bombe unschädlich zu machen.

Massenevakuierung in Frankfurt: Diese Gebiete sind betroffen

Wie die Frankfurter Polizei frühzeitig mitteilte, betrifft die Sperrzone rund um die Bombenentschärfung am Sonntag, zahlreiche Gebäude: Neben der Europäischen Zentralbank (EZB) sind auch die Osthafenbrücke, ein Polizeirevier, der Ostbahnhof, Bahntrassen der nord- sowie südmainischen Eisenbahn, die S-Bahnhöfe Ostend und Mühlberg als auch die U-Bahnstation Ostbahnhof betroffen. Insgesamt werden 16.500 Menschen evakuiert. Darunter befinden sich zum Teil "höchstpflegebedürftige" Personen aus einem Frankfurter Pflegeheim. Rettungswagen bringen sie in Krankenhäuser beziehungsweise in gleichwertige Einrichtungen, wo medizinisches Personal bereitsteht. Die Branddirektion Frankfurt am Main informiert auf einer Karte über das Evakuierungsgebiet.

Zoo hat geschlossen: "Zoo Frankfurt" liegt am Rande des Gebiets

Der "Zoo Frankfurt", nahe des Ostbahnhofs gelegen, hat am Sonntag geschlossen. Diese Maßnahme wird darin begründet, dass weder Menschen noch Tiere durch einen potenziellen Knall, ausgelöst durch eine Explosion, in Mitleidenschaft gezogen werden soll.

inFranken.de aktualisiert den Artikel, zur Bombenentschärfung in Frankfurt, sobald es Neuigkeiten gibt.