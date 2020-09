Zwei Schwerverletzte bei Schießerei auf Fußballplatz: Am Sonntagabend (06.09.2020) kam es in Frankfurt am Main zu einer schweren Gewalttat auf einem Bolzplatz. Laut Bericht des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main war ein Streit zwischen zwei Jugendgruppen eskaliert.

Die Jugendlichen hatten sich auf dem Fußballplatz getroffen, um den Streit zwischen einiger ihrer Mitglieder zu schlichten. Es kam jedoch genau zum Gegenteil: Ein 20 Jahre alter Mann zog plötzlich eine Schusswaffe und gab mehrere Schüsse auf die gegnerische Gruppe ab.

Schüsse auf Bolzplatz: Zwei 19-Jährige bei Streit schwer verletzt

Dabei wurden zwei 19-Jährige getroffen und schwer verletzt. Die beiden kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus, alle anderen Beteiligten flüchteten zunächst vom Ort des Geschehens. Die Frankfurter Polizei begann sofort in dem Fall zu ermitteln und konnte die Verletzten im Krankenhaus ausfindig machen.

Nach weiteren Ermittlungen wurden am Montagmorgen (07.09.2020) zwei Verdächtige, darunter der mutmaßliche Schütze, festgenommen. Der 20-Jährige soll noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der andere Verdächtige wurde zwischenzeitlich wieder freigelassen. Die genaueren Hintergründe der Tat werden noch geklärt.

Symbolbild: Linus Schütz/ Pixabay