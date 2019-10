Tödliches Unglück in Kindertagesstätte - Junge (6) fasst in Steckdose und stirbt: Ein trauriger Unfall hat sich am Dienstagnachmittag (29. Oktober 2019) in Frankfurt am Main ereignet. Ein sechsjähriger Junge kam ums Leben, nachdem er in der Einrichtung in eine Steckdose gefasst hatte. Darüber berichtet Focus Online.

Frankfurter Kita: Stromschlag in der Steckdose

Demnach soll der Junge im Krankenhaus gestorben sein. Nähere Informationen waren am Donnerstag nicht bekannt. Der Kindergarten bleibt vorerst geschlossen.

