Frankenthal (Pfalz) vor 1 Stunde

Mordfall

Frankenthal: 18-Jähriger auf offener Straße erstochen - mutmaßlicher Täter (22) festgenommen

Ein 18-Jähriger wurde in der Nacht auf Montag schwer verletzt auf einer Straße in Frankenthal aufgefunden. Der junge Mann starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Eine Stichwunde am Hals verletzte ihn tödlich.