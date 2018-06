Feki-Decke einsturzgefährdet? Verwirrung um Sicherheit in Bamberger Universitätsgebäude

Verwirrung um Uni-Gebäude in der Feldkirchenstraße:

red/tu

Das Gebäude der Universität Bamberg in der Feldkirchenstraße 21 steht derzeit im Fokus von Sicherheitsbedenken. Zuletzt entstand Verwirrung unter den Studierenden, durch einen Facebook-Post vom Sonntag (24. Juni 2018), der von "" einer Hochschulgruppe an der Universität, abgesetzt wurde.Darin heißt es: "Laut einem Newsletter des "Lehrstuhls für Betriebliche Steuerlehre" vom Freitag (22. Juni 2018) wurden ab dem 25. Juni 2018 im dritten Stock des Gebäudes "unaufschiebbare Baumaßnahmen im 3.Stock" angekündigt". Diese Maßnahmen ziehen laut Newsletter sofort mehrere Sperrungen von Seminarräumen mit sich. Es wird gebeten die Raumangaben der Universität im "Virtuellen Camps", einer Organisationsplattform der Uni nachzuprüfen.Die Universität konnte derzeit noch keine Angaben gegenüber der Redaktion machen. inFranken.de aktualisiert den Artikel, sobald es neue Erkenntnisse in dieser Sache gibt.