Fasching in Fell: Mann (28) crasht mit Auto in Menschengruppe - Streit eskaliert

Fasching - Streit in Fell (Rheinland-Pfalz) eskaliert: Mann (28) schlägt 20-Jährige Glas gegen Kopf und rast anschließend in Menschengruppe: Nach einem Streit auf einer Karnevalsparty in Rheinland-Pfalz ist ein 28-Jähriger mit seinem Auto gezielt in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurde ein 18-Jähriger leicht verletzt, wie die Polizei am Montag (4. März 2019) mitteilte. Nach der Autoattacke flüchtete der betrunkene 28-Jährige, wurde jedoch von der Polizei gefasst und vorläufig festgenommen. Das Auto wurde beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung.

Fasching in Fell: 18-Jähriger durch Unfall verletzt

Zuvor hatte der Deutsche mit Menschen aus der Gruppe vor einer Partyhalle in Fell gestritten. Dabei hatte er eine 20-Jährige mit einem gläsernen Gegenstand schwer am Kopf verletzt. Mindestens zwei weitere Beteiligte, die den Streit schlichten wollten, wurden demnach bei der Auseinandersetzung am Sonntagabend ebenfalls verletzt. Wie groß die Gruppe war und ob es weitere Verletzte gab, war zunächst unklar. Auch zur Ursache der Auseinandersetzung lagen keine Details vor.

Lesen Sie zusätzlich auf inFranken.de: Brutaler Fasching in Franken - Mehrere Verletzte und Ausschreitungen bei Faschingsumzügen in der Region