Familiendrama in Mörlenbach: Zwei tote Kinder aus brennendem Haus geborgen - Eltern schwer verletzt

Am Freitagmorgen hat es in einem Einfamilienhaus im südhessischen Mörlenbach gebrannt. Im Zuge der Löscharbeiten bargen die Einsatzkräfte der Feuerwehr zwei tote Kinder. Ein Familiendrama kann nicht ausgeschlossen werden, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 7.20 Uhr rückten Einsatzkräfte zu dem brennenden Wohnhaus in der Ilsenklinger Straße in Mörlenbach aus. Während der Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute zwei tote Kinder. Zwei Erwachsene, vermutlich die Eltern der toten Kinder, wurden von der Feuerwehr aus einem laufenden Auto in der Garage geborgen. Die Garage des Hauses war währenddessen geschlossen.

Wollten sich die Eltern umbringen?

Ob sie sich umbringen wollten, war zunächst unklar. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Eheleute sind schwer verletzt - seit Freitagnachmittag sind der 58-jährige Mann und die 46-jährige Frau allerdings außer Lebensgefahr. Die Polizei kann ein Familiendrama nicht ausschließen. Die Ermittlungen laufen, deshalb können derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden, wie die Polizei Darmstadt mitteilt.

Die 10 Jahre alte Tochter des Ärztepaares und der 13-jährige Sohn hatten Feuerwehrleute bei Löscharbeiten tot in dem Wohnhaus entdeckt. "Die bisherigen Ermittlungen deuten nach wie vor auf ein Familiendrama hin", teilte die Polizei am Freitag mit. Wie die Kinder starben und die Eltern verletzt wurden, ist bislang noch unklar. Eine Obduktion soll Klarheit schaffen.

Waren finanzielle Probleme der Grund?

Der Brand war laut Polizei in einem Zimmer im ersten Stock ausgebrochen. Das Zweifamilienhaus steht in einer gutbürgerlichen Wohngegend im Ortsteil Bettenbach (Kreis Bergstraße) an den Ausläufern des Odenwalds. Hintergrund des Familiendramas seien ersten Ermittlungen zufolge "massive Finanzielle Probleme" der Familie, teilte die Polizei mit.

Das Haus war nach Angaben eines Insolvenzverwalters, der vor dem Gebäude mit Journalisten sprach, zwangsversteigert worden und sollte um 8 Uhr den neuen Besitzern übergeben worden. 40 Minuten vorher wurde das Feuer gemeldet.

Die Polizei sicherte den ganzen Tag über Spuren in dem abgesperrten Haus. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind der 58-jährige Mann und seine 46-jährige Ehefrau dringend verdächtig, den Tod der Kinder herbeigeführt zu haben", heißt es in der Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Unklar war zunächst noch, wie es zu dem Feuer kam. Ob Vater und Mutter die leiblichen Eltern der getöteten Kinder sind, stand noch nicht sicher fest.

"Die Familie sei mit der Situation nicht klar gekommen", sagt der Insolvenzverwalter. "Der Mann war gegen alles."

Finanzielle Situation war kein Geheimnis

Die finanziellen Probleme des Mediziners waren auch in der Nachbarschaft bekannt. Er habe ein Motorboot und teure Autos gehabt, die seien aber etwa vor einem Jahr abgeholt worden, sagte ein 75 Jahre alter Nachbar. Gut gekannt habe er die Familie aber nicht. "Die haben sich abgesondert und wollten mit niemanden Kontakt haben." Der Mann sei ein Sonderling. "Er hat immer recht gehabt."

Eine 57 Jahre alte Frau aus dem benachbarten Mörlenbach, die in der Nachbarschaft aushilft, sagt: "Ich habe immer gedacht, in dieser Familie stimmt etwas nicht." Sie habe bei der Familie auch ein paar Mal im Garten gearbeitet, sei dann aber nicht mehr gebraucht worden. "Die Frau war immer nervös und hektisch, hatte keine gute Laune und hat so demonstrativ gelacht." Die Kinder seien aber sehr lieb gewesen, und der Junge habe sie immer sehr freundlich gegrüßt.