Familiendrama in Kelsterbach: Ehefrau (63) von Mann erschlagen - Tochter (22) findet Eltern

Familiendrama in Hessen: Ein Streit zwischen einem Ehepaar endete im südhessischen Kelsterbach tödlich. Der 71-jährige Mann soll seine 63-jährige Frau mit einem derzeit noch unbekannten Gegenstand am Kopf getroffen haben. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass ein eintreffender Notarzt nichts mehr für sie tun konnte. Sie starb am Dienstagabend (10. April 2018) im Keller des Hauses, wo sich der Streit zugetragen hatte.



Die 22-jährige Tochter des Ehepaares fand ihre schwer verletzten Eltern im Keller. Der Mann wurde schließlich festgenommen. Worum es im Streit ging, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile einen Haftbefehl wegen Totschlags gegen den Ehemann erwirkt.



Die Ermittlungen der Behörden laufen derweil noch. Es muss geklärt werden, um was es im Streit ging und wie der genaue Tathergang ablief.