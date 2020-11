Dienstagnacht (10.11.20) kam es in einem Einfamilienhaus in Bosserode, Landkreis Hersfeld-Rotenburg (Hessen), in der Straße "Eisfeld" zu einer Familientragödie. Ein 60-Jähriger stach auf seine 79-jährige Mutter ein.

Vorangegangen war ein verbaler Streit. Im Rahmen dieses Streits kam es zu einem körperlichen Übergriff des Sohnes gegenüber seiner Mutter, wodurch diese, nach derzeitigem Ermittlungsstand, tödlich verletzt wurde. Nach der Tat fuhr der 60-Jährige zur Polizeistation Rotenburg und stellte sich.

Genauen Hintergründe sind unklar

Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda die Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die zuständige Staatsanwaltschaft Fulda hat beim Amtsgericht Bad Hersfeld Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehles gestellt. Die Vorführung findet am heutigen Nachmittag statt.