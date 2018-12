Familiendrama in Böblingen - 17-Jähriger tötet Mutter und Oma:

In der Nacht von Montag auf Dienstag (11. Dezember 2018) haben sich dramatische Szenen im baden-württembergischen Böblingen (bei Stuttgart) abgespielt. Laut Polizei hat ein 17-jähriger Jugendlicher in der Nacht seine Mutter sowie seine Großmutter in der Familienwohnung in der Eugen-Bolz-Straße getötet.

Drama in Böblingen: Jugendlicher (17) tötet Mutter und Großmutter

Die alarmierten Beamten fanden zwei leblose Frauen in der Wohnung. Der 17-jährige ließ sich im Anschluss widerstandslos von den Polizisten festnehmen. Die Kriminalpolizei Böblingen hat die Ermittlungen übernommen. tu