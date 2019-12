Landeskriminalamt weist auf neuartiges Falschgeld hin und rät zu erhöhter Wachsamkeit: Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein warnt vor neuartigen 10- und 20-Euro-Falschnoten, die seit einigen Wochen vermehrt in Umlauf gebracht worden sind. Die Falschnoten tauchten demnach zunächst im Nordosten Hamburgs sowie im südlichen Schleswig-Holstein auf, inzwischen sind sie jedoch bundesweit vorzufinden.

Landeskriminalamt warnt vor falschen 10- und 20-Euro-Scheinen

Laut Pressemitteilung des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein handelt es sich um falsche Banknoten, bei denen die Sicherheitsmerkmale fehlen und auf deren Rückseite der Aufdruck "prob copy" zu sehen ist.