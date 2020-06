Im Landkreis Bad Kissingen haben Telefonbetrüger am Donnerstag (18.06.2020) eine ältere Damen um einen großen Geldbetrag gebracht, wie die Kripo Würzburg berichtet.

Gegen 9 Uhr riefen de Betrüger bei der Rentnerin an, und gaben an, ein angeblicher Neffe zu sein, welcher in einen Autounfall verwickelt war und für den entstandenen Schaden nun einen größeren Betrag Geld benötige. Ein weiterer Betrüger schaltete sich in die Leitung und gab sich als Polizeibeamter aus, um die Version seines Betrügerkollegen zu bestätigen. Die Dame reagierte daraufhin hilfsbereit und wollte ihrem angeblichen Neffen das Geld zur Verfügung stellen.

Die Telefonbetrüger brachten die Rentnerin um eine große Menge Geld

Die Geldübergabe erfolgte am Mittag des gleichen Tages gegen 12 Uhr in der Rhönstraße. Dort übergab die Frau das Bargeld in einer Netto-Einkaufstüte an einen vermeintlichen "Bankangestellten". Der Abholer nahm die Tüte wortlos an sich und lief über die Straße davon. Die Frau beschrieb den Man wie folgt: