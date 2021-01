Fünf Menschen in der Oberpfalz von Auto überrollt: Eine Mutter und ihre vier Kinder sind am Donnerstag (14.01.2021) von einem fahrerlosen Auto in Falkenstein, Landkreis Cham, erfasst und verletzt worden. Bei dem Wagen war nach ersten Erkenntnissen die Bremse nicht richtig angezogen und er hatte sich selbstständig gemacht, wie die Polizei am Freitag (15.01.2021) mitteilte.

Drei Kinder im Alter von vier, zehn und elf Jahren wurden schwer verletzt. Zwei von ihnen flog ein Hubschrauber ins Krankenhaus. Die Mutter und ein einjähriges Kind wurden leicht verletzt.

Mutter und Kinder von Auto überrollt: drei schwer Verletzte

Ein 60 Jahre alter Autofahrer hatte seinen Wagen vor einem Geschäft geparkt. Das Auto begann dann die steile Straße herunterzurollen. Nachdem der Wagen einen Holzzaun überrollt hatte, erfasste demnach das Auto nach etwa 120 Metern die Mutter mit ihren vier Kindern.

Symbolbild: Lino Mirgeler/dpa