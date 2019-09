Vater überfährt eigenen Sohn beim Ausparken: In Brandenburg hat ein 34-jähriger Familienvater am Samstag (7. September 2019) beim Ausparken seinen Sohn übersehen und mit dem Auto überrollt. Der vierjährige Junge wurde per Helikopter in eine Klinik gebracht, überlebte den Unfall jedoch nicht. Dies meldet die Polizei.

Rettungskräfte und Hubschraubereinsatz können Unfalltod nicht verhindern

Der 34-Jährige wollte rückwärts von seinem Grundstück fahren. Dabei habe er das Kind übersehen, heißt es in einer Polizeimeldung.

Rettungskräfte versorgten das lebensbedrohlich verletzte Kind nach dem Unfall am Samstagnachmittag zunächst vor Ort. Ein Rettungshubschrauber brachte es anschließend ins Krankenhaus, wo es wenig später seinen Verletzungen erlag.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Potsdam rekonstruiert nun ein Gutachter den Unfallhergang.

