Fahrstunde endet im Krankenhaus: Mutter und Tochter schwer verletzt

Eine private Auto-Fahrstunde hat für eine Mutter und ihre Tochter im Krankenhaus geendet. An dem Wagen entstand Totalschaden. Wie die Polizei am Sonntag (2. Februar 2020) berichtete, wollte die 40-Jährige ihrer Tochter auf einem abgelegenen Parkplatz in Frankenhain (Ilm-Kreis) das Autofahren zeigen.

Fahrstunde endet im Krankenhaus: Mutter und Tochter verletzt