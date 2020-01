Fahndung nach Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren widerrufen - Polizei hat sie gefunden

Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren wurden vermisst - Polizei kann Fahndung widerrufen: Wie die Polizeipräsidium Osthessen am Sonntag (12. Januar 2020) mitteilt, sind die zwei Mädchen, die seit gut einer Woche vermisst wurden, wieder aufgetaucht. Sie wurden am Morgen in Frankfurt/Main durch die Polizei aufgegriffen.

Unsere Ursprungsmeldung: Zwei Jugendliche werden vermisst

Die Polizei ist auf der Suche nach zwei Jugendlichen. Die beiden Mädchen sind seit dem vergangenen Wochenende abgängig und vermutlich gemeinsam unterwegs, wie die Polizei mitteilt.

Möglicherweise halten sich die zwei Jugendlichen derzeit im Raum Frankfurt auf. Beide sind polizeilich als Streunerinnen bekannt und wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach gesucht und aufgegriffen. Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen erfolglos blieben, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Unterstützung.

Zum Video "Wie läuft die Vermisstensuche ab?"

Vermisstensuche: Polizei bittet Bevölkerung um Unterstützung

Wer hat die beiden Mädchen gesehen oder kann sachdienliche Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben?