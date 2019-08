Fahndung in Aachen: Eine schwangere 14-Jährige ist kurz vor der Entbindung aus dem Kreißsaal des Aachener Klinikums weggelaufen. Laura Schadegur ist aus dem Klinikum gelaufen, obwohl die Geburt in Kürze zu erwarten ist, teilt die Polizei Aachen mit. Die Polizei suchte nach dem Vorfall am Montagabend nach der Jugendlichen, wie es in einer Mitteilung der Ermittler vom Dienstag hieß. Die Beamten veröffentlichten zudem ein Foto des Mädchens, auf dem es mit pinkfarbenen Haaren zu sehen ist.

Laura Schadegur wird wiefolgt beschrieben:

1,60 m groß

zierliche Statur

pinke Haare

graue Sweatjacke mit aufgedruckten Sternen

Verschwundene 14-Jährige aus Aachen: Akute Gefahr für Jugendliche und Baby

Die Jugendliche ist den Angaben nach in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht. Als sie das Krankenhaus verließ, hatte sie einen intravenösen Zugang. "Es besteht eine akute Gefahr für die Jugendliche und das ungeborene Kind", teilte die Polizei mit. In Unterfranken endete eine Fahndung tragisch. Die gesuchte Frau wurde tot gefunden.