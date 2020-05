Explosion lässt Dach abheben - Drogenexperiment misslingt

In Düren in Nordrhein-Westfalen ist ein Haus bei einer Explosion schwer beschädigt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Ein 42-Jähriger experimentierte mit Drogen und verursachte eine Explosion, bei der ein Teil des Dachs "förmlich abhob", wie es die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt. Dachziegel wurden teilweise bis auf die andere Straßenseite geschleudert, in der Wohnung des Mannes entstanden mehrere kleine Brände. Das Nachbarhaus wurde ebenfalls beschädigt. Der 42-Jährige sowie andere Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Der Dürener hatte in seiner Dachgeschosswohnung versucht, ein Cannabiskonzentrat herzustellen. Um dies zu bewerkstelligen, hantierte er laut Polizei in seinem Badezimmer mit Hanf, einem Metallrohr und jeder Menge Feuerzeuggas. Womöglich wollte er "BHO" (Butan-Haschischöl) erzeugen, dessen Herstellung in einschlägigen Magazinen wegen der Explosionsgefahr als riskant bezeichnet wird.

Die Explosion verursachte einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Der 42-Jährige wurde von der eingetroffenen Polizei festgenommen. Da er eigenen Angaben zufolge auch am Vortag Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. In die Maßnahmen zur Beweissicherung wurde die Kriminalwache unmittelbar eingebunden.