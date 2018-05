Explosion in Bochum: Lagerhalle in Flammen - Hallentor schleudert in Einfahrt

Explosion in Lagerhalle: Am Dienstagabend (8. Mai 2018) ist es in Bochum (Nordrhein-Westfalen) zu einer Großexplosion in einer Lagerhalle gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr auf den Gelände eines Betriebes in der Vierhausstraße im Stadtteil Grumme. Wie die Feuerwehr Bochum mitteilte, berichteten Anrufer von dramatischen Szenen vor Ort.



Innerhalb der Halle brannte ein Gabelstapler lichterloh. Durch den Brand entzündete sich eine Gasflasche und es kam zur Explosion. Es waren wohl weitere große Mengen an Gasflaschen in der Lagerhalle vorhanden. Die Wucht der Explosion schleuderte das Hallentor bis in die Einfahrt des Geländes. Rauchschwaden erfüllten die Halle auf beiden Stockwerken des Gebäudes.





Brennbares Holz in der Lagerhalle

Die "dramatischen Szenen" hätten aber durchaus schlimmer enden können: In der Lagerhalle befanden sich große Mengen an Holz. Die Bochumer Feuerwehr konnte jedoch beim Eintreffen keinerlei Stichflamme feststellen.



Rund 90 Feuerwehrleute löschten den Brand. Die Löscharbeiten zeigten sich besonders kniffelig im Bereich der Zwischendecke. Dort befanden sich Glutnester, die nur mit geöffneter Dachdecke gelöscht werden konnten. Die Freiwillige Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten.



Bei der Explosion wurde niemand verletzt.

red/tu