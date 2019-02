U-Bahn schleift 13-Jährigen Hunderte Meter mit: Am Donnerstag (7. Februar 2019) wurde in Essen (Nordrhein-Westfalen) ein 13-jähriger Junge lebensgefährlich verletzt. Den ersten Ermittlungen der Polizei zu folge, steckte der Jugendliche seine Hand in eine der Fahrzeugtüren der U-Bahn. Die Bahn fuhr anschließend vom oberirdischen Bahnsteig los in einen Tunnel. Fahrgäste betätigten zwar die Notbremse, was allerdings zu spät kam.

Essen: 13-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr am Donnerstagmorgen. Laut den Behörden, wurde der 13-Jährige mehr als 100 Meter von der U-Bahn mitgeschleift. Dies bestätigte die Feuerwehr der Deutschen-Presse-Agentur. Alarmierte Polizeikräfte fanden den verletzten Jungen im Gleisbett des Tunnels. Er wurde per Hubschrauber in eine Essener Klinik geflogen.

Die Ermittler untersuchen derzeit die U-Bahn auf mögliche Spuren. Die Befragung von Augenzeugen soll neue Erkenntnisse bringen. Zeugen, die das Drama mit anschauen mussten, wurde n von Seelsorgern betreut. Hinweise werden durch das Verkehrskommissariat Essen entgegen genommen. tu

Lesen Sie zusätzlich auf inFranken.de: A73 in Oberfranken - Auto kracht an Unfallstelle in Polizeiauto - Mann (41) stirbt