Schrecklicher Verdacht: Baby fast mit Feuchttüchern erstickt - Ein 21 Jahre alter Vater soll nach einem Bericht der "WAZ" in Essen versucht haben, seinen drei Monate alten Sohn mit Feuchttüchern zu ersticken. Darüber berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa). Die Polizei sagte am Donnerstag, dass ihr der Fall bekannt sei und sie ermittle. Die zuständige Staatsanwaltschaft war zunächst nicht zu erreichen.

Mann soll dreijährigen Sohn missbraucht haben

Laut "WAZ" wurde der Vater am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Die Tatvorwürfe lauteten demnach auf versuchten Totschlag und Kindesmisshandlung. Mit Bezug auf die Staatsanwaltschaft schrieb die Zeitung, dass das Kind geschrien haben soll und der Mann seine Ruhe haben wollte. Es sei in der Wohnung bereits früher zu Übergriffen des Mannes gegen die 21 Jahre alte Mutter des Säuglings gekommen, weshalb für die kommende Woche ein Termin wegen häuslicher Gewalt vor dem Amtsgericht angesetzt gewesen sei.

