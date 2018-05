Essen: Mann (23) vergewaltigt und würgt 16-Jährige in verlassener Waldhütte

Mädchen in verlassener Hütte vergewaltigt:



Plastiktüte ins Gesicht gedrückt



In Essen (Nordrhein-Westfalen) wurde am Mittwoch (9. Mai 2018) ein 16-jähriges Mädchen sexuell missbraucht und lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich in einer verlassenen Hütte in einem Waldstück des Essener Stadtteils Katernberg.Neben dem sexuellen Missbrauch soll der 23-jährige Täter die junge Frau extrem gewürgt haben, so dass sie lebensgefährlich verletzt wurde. Sie wurde dadurch ohnmächtig.Wie die Essener Polizei am Mittwochabend mitteilte, wurde das Opfer in einem umliegenden Krankenhaus behandelt. Zuvor hatte die 16-Jährige sich ihrer Mutter anvertraut.Wie die " Bild " berichtet, sollen sich Täter und Opfer in einem WhatsApp-Chat kennengelernt und verabredet haben. Während der Vergewaltigung soll der 23-Jährige äußerst brutal vorgegangen sein und der 16-Jährigen eine Plastiktüte ins Gesicht gedrückt haben, so dass sie sehr schwer Luft bekam.Die Polizei Essen richtete noch am Mittwochabend eine Mordkommission ein. Die eingeleitete Fahndung der Behörden hatte schließlich am Donnerstag (10. Mai 2018) Erfolg. Der Mann (23) konnte festgenommen werden. Auf Vorschlag der Staatsanwaltschaft wurde Haftbefehl erlassen.