Eskalation in Saarbrücken: Junge (16) fliegt nach Schlägerei in die Saar

Schlägerei in Saarbrücken eskaliert: In der Saarbrücker Innenstadt sind am Montag (23. April 2018) zwei verfeindete Gruppen aufeinander getroffen. Gegen 15 Uhr lieferten sich ein Duo und ein Trio an Männern eine Schlägerei am Willi-Graf-Ufer unterhalb der Wilhelm-Heinrich-Brücke.



Dabei landete einer der Jugendlichen in der Saar. Alarmierte Rettungskräfte und die Taucheinheit der örtlichen Polizei suchten umgehend nach dem 16-Jährigen. Der Bereich unterhalb der Brücke wurde weiträumig abgesperrt, um zu verhindern, dass sich Gaffer nähern. #



Warum eilte Niemand zur Hilfe?

Der 16-Jährige konnte schließlich völlig erschöpft geborgen werden. Er kam in die Klinik auf dem Winterberg. Die Ermittlungen der Behörden zur Auseinandersetzung der Jugendlichen laufen derzeit. Ob der 16-Jährige ins Wasser stürzte oder von Jemandem hinein gestoßen wurde, versucht die Polizei zu klären.