Eskalation in Duisburg: 20 Gäste kämpfen mit Eisenstangen um Geburtstagskuchen

Streit um Geburtstagskuchen endet im Chaos:

In Duisburg (Nordrhein-Westfalen) ist die Lage auf einem Geburtstag eskaliert. Beim Verteilen des Geburtstagskuchen kam es zu einer Schlägerei, in die rund 20 Personen verwickelt waren. Alarmierte Polizeikräfte mussten einschreiten und die Situation beruhigen.



Auslöser der Streitigkeiten war wohl, dass einige der Frauen etwas vom Kuchen angeboten bekamen, während andere leer ausgehen sollten. Dies teilte die Duisburger Polizei am Mittwoch (9. Mai 2018) mit. Die Beteiligten gingen mit Stangen und Latten aufeinander los, um sich ein Stück des Kuchens zu erkämpfen. Verletzt wurde niemand.