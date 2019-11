Toter Bub in der Oberpfalz entdeckt: In der Nacht zum Montag (4. November 2019) wurde ein Vierjähriger bewusstlos in einer Wohnung in Eschenbach (Kreis Neustadt an der Waldnaab) gefunden. Der Junge atmete nicht mehr. Ein Notarzt begann sofort mit der Wiederbelebung - musste diese jedoch wenige Minuten später abbrechen, da der vierjährige Junge verstarb.

Drama in Eschenbach: Stiefmutter unter Verdacht