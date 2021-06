28.06.2021, Thüringen, Erfurt: Polizeiabsperrband liegt in Abfallkorb an der Straßenbahn-Haltestelle Färberwaidweg. Im Bereich Muldenweg / Färberwaidweg wurden am Morgen zwei Menschen mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und verletzt, in diesem Zusammenhang war die Polizei auch an der Haltestelle im Einsatz. Foto: Michael Reichel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Michael Reichel (dpa)