Erfurt vor 18 Minuten

Diebstahl

Weihnachtsgeschenke von kleinen Kindern gestohlen - Polizei spricht von "herzlosen Dieben"

Für zwei Kinder in Erfurt ist die Bescherung an Weihnachten spärlicher ausgefallen als erhofft: Diebe brachen am Nachmittag des Heiligen Abends im Keller eines Mehrfamilienhauses ein und ließen dabei auch die dort deponierten Familiengeschenke mitgehen.