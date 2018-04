Erfolgreiche Stuhlprobe: Mann verrichtet über Monate sein "großes Geschäft" auf Gehsteig

Immer nachts wurde Gehsteig zur Toilette



Eineinhalb Jahre lang hat ein Mann im hessischen Heuchelheim einen Bürgersteig als sein Plumpsklo benutzt. Das nächtliche Treiben hat der Gemeinde mächtig gestunken. Nun hat man den Übeltäter offensichtlich überführt.Nach einem Aufruf im Gemeindeblatt hätten sich Zeugen gemeldet und entscheidende Hinweise auf den Häufchen hinterlassenden Mann gegeben, berichtete Bürgermeister Lars Burkhard Steinz (CDU) am Donnerstag. Die Gemeinde will den Verdächtigen nun zu einem ernsten Gespräch bitten. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.Der mutmaßliche Übeltäter, der Ende 50 sein soll, ging Steinz zufolge immer nachts ans Werk. In unregelmäßigen Abständen nutzte er demnach den Bürgersteig als Toilette. Eine Strafanzeige will die Kommune nicht stellen."Wir wollen das nicht so hoch aufhängen", sagte der Rathauschef. Allerdings "stinkt die Sache zum Himmel, und wir werden das angehen". Die Konsequenzen für den Mann seien noch offen und hingen von dessen Erklärungen ab. Denkbar seien alle möglichen Maßnahmen von einer Verwarnung bis hin zu einem Bußgeld.Der Verdächtige soll übrigens nicht der Einzige gewesen sein, der Fäkalien hinterließ: Auch zwei weitere Männer wurden ermittelt. Diese seien aber jeweils nur ein Mal auffällig geworden.