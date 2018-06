Einmal quer über alle Fahrstreifen: Frau in Mittelschutzplanke geschleudert - zwei Verletzte

Beim Einfahren auf die A 70, an der Anschlussstelle Stadelhofen in Fahrtrichtung Bamberg, zog ein 38-jähriger Ford-Fahrer direkt vom Einfädelstreifen auf die Überholspur. Eine dort fahrende 41-jährige BMW-Fahrerin konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Ford Mondeo nicht verhindern und wurde in die Mittelschutzplanke und einen Ford Kleintransporter eines 29-Jährigen, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, geschleudert.Dieser kollidierte anschließend noch mit der Außenschutzplanke. Der Fahrer des Ford Mondeo und die Fahrerin des BMW wurden leicht verletzt in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Die Freiwillige Feuerwehr Wattendorf, Stadelhofen, Steinfeld und Hollfeld unterstützten, ebenso wie die Autobahnmeisterei Thurnau, die Verkehrspolizei Bamberg bei der Unfallaufnahme und Absicherung sowie Reinigung der Fahrbahn. Der Gesamtschaden bei diesem Unfall beläuft sich auf mindestens 45000 Euro.