Einbruch in Schweinfurt: Mann scheucht Hühner auf und löst Chaos aus - Besitzerin (87) findet tote Tiere

Einbrecher verjagt Hühner:

red/tu

Am Mittwoch (4. Juli 2018) hat ein Unbekannter in Schweinfurt für Aufsehen gesorgt. Der Mann verschaffte sich Zutritt zu einer umzäunten Gelände in der Sudetenstraße. Er spritzte dort mit einem Gartenschlauch umher und traf damit den Taubenschlag. Damit verjagte er zahlreiche Hühner. Viele der Tiere flüchteten über den Zaun. Im Chaos kam ein Huhn und zwei Taubenküken ums Leben. Die Küken ertranken wohl. Der Vorfall ereignete sich zwischen 11.40 Uhr und 14.45 Uhr.Als die 87-jährige Besitzerin des Grundstücks das Chaos bemerkte und die geflohenen Tiere wieder einsammelte, war der Täter geflüchtet. Die Polizei Schweinfurt hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter 09721/202-0 entgegen genommen.