+++ EIL +++ Porsche rast auf Gehweg: Vier Tote bei schwerem Unfall in Berlin

Horror-Unfall in Berlin: Am Freitagabend raste ein Porsche in Berlin-Mitte aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Gehweg und kollidierte mit einer Gruppe Fußgänger. Vier Menschen kamen ums Leben, darunter ein Kleinkind.

Der Porsche - angeblich ein dunkler SUV - war an der Ecke Invalidenstraße und Ackerstraße auf den Gehweg gefahren. Fahrer und Beifahrer seien verletzt worden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Porsche war offenbar mit hoher Geschwindigkeit unterwegs

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei befragt Zeugen, um den Unfallhergang zu klären. Der Porsche war laut einem Bericht der "Berliner Morgenpost" ersten Zeugenaussagen zufolge mit hoher Geschwindigkeit auf der Invalidenstraße unterwegs, ehe der Unfall passierte.

Der Unfallhergang sei noch völlig offen, sagte ein Polizeisprecher. Auch war zunächst unklar, ob sich die Opfer im Auto oder auf dem Gehweg befanden. Die genaue Uhrzeit des Unfalls konnte der Sprecher zunächst nicht nennen.

Wir aktualisieren diese Erstmeldung, sobald weitere Informationen vorliegen.