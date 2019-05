Schwer verletzt wurde ein 19-Jähriger nach einem Kirmesbesuch in Eifa in Hessen. Der junge Mann war laut Polizei nach seinem Festbesuch auf dem Vorplatz des Festgeländes eingeschlafen und später von einem Auto überrollt worden.

Der 19-jährige Festbesucher aus Alsfeld hatte sich am Freitagmorgen in offensichtlich stark berauschtem Zustand hinter einem Auto auf dem Vorplatz des Festgeländes schlafen gelegt.

Erschwerend kam hinzu, dass er vollständig in schwarz gekleidet war. Sogar die schwarze Kapuze seiner Jacke hatte er über den Kopf gezogen.

Beim Verlassen des Festgeländes - Autofahrer überrollt 19-Jährigen

Kurz vor 2.30 Uhr fuhr ein 58-jähriger Mann aus Neukirchen mit seinem Peugeot vom Festgelände herunter, nachdem er seinen Verkaufsstand auf der Kirmes geschlossen hatte. Dabei überrollte er den am Boden schlafenden jungen Mann.

Dieser wurde nach notärztlicher Behandlung vor Ort mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus in Alsfeld eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Gießen wurde bei dem 19-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Der 58-jährige Autofahrer stand nicht unter Alkoholeinfluss.

