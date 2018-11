E-Zigarette in Mund explodiert: Jungem Mann werden mehrere Zähne aus dem Mund gesprengt

Ein traumatisches Ereignis prägt einen jungen Mann aus Köln. Er verlor bei einem schrecklichen Unfall mit einer E-Zigarette mehrere Zähne und erlitt starke Verbrennungen im Gesicht.

Im Alter von 19 Jahren wollte sich der Barkeeper aus Köln in einem Fachgeschäft einen neuen Akku für seine elektrische Zigarette besorgen. Der Verkäufer wechselte direkt den Akku aus. Im Anschluss nahm er noch im Geschäft einen Zug vom elektrischen Glimmstängel. Durch einen Technikfehler kam es zum Kurzschluss. Die E-Zigarette explodierte vor seinem Gesicht. Das war im Januar 2016.

Mehrere Zähne aus Mund gesprengt

Wie mehrere Medien berichten, wurden dem damals 19-Jährigen in der Folge der Explosion drei Zähne aus dem Mund gesprengt. Fünf weitere brachen ab. Außerdem habe sich die Gaumenschleimhaut vom Knochen gelöst. Lippen und Zunge des Mannes wurden schwer verbrannt. Das Blut sei ihm "wie ein Wasserfall aus dem Mund geflossen", zitiert der Express den Verletzten.

In einer Klinik wurde der Mann schließlich notoperiert. Auch zweieinhalb Jahre später erinnert eine Narbe an der Oberlippe an den dramatischen Vorfall. Aktuell läuft ein Verfahren gegen den Verkäufer des Fachgeschäfts, bei dem sich dieser wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Herbeiführung einer Explosion vor dem Landgericht Köln verantworten muss. Laut Anklage habe der Mann den Akku der E-Zigarette falsch montiert - "der Verdampferkopf war nicht kompatibel", wie der Express weiter berichtet.

Der heute 22-jährige Geschädigte verklagte den Hersteller der E-Zigarette auf insgesamt 30.000 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz. Die Schuldfrage ist derzeit noch nicht endgültig geklärt. Daher wurde der Strafprozess vertagt.

