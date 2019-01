Duisburg vor 9 Stunden

Kurioser Unfall

Sex am Steuer: Pärchen (70 und 34) vergnügt sich während Fahrt und baut Verkehrsunfall

In Duisburg beschäftigt die Polizei derzeit ein nicht "alltäglicher Verkehrsunfall". Ein Paar hatte Sex am Steuer eines Autos. In der Folge krachte das liebestolle Duo in ein weiteres Auto.